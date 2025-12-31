Мишура на елке может стать угрозой для домашнего животного

Кошки не могут выплюнуть украшение из-за анатомических особенностей языка, указали в ГБУ "Мосветобъединение"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Владельцам питомцев следует отказаться от украшения новогодней елки мишурой. Животное не сможет выплюнуть ее из-за анатомических особенностей языка, сообщили ТАСС в ГБУ "Мосветобъединение".

"Дождик и мишура особенно опасны для кошек: если украшение попало в пасть питомца (например, во время игры), он не сможет его выплюнуть из-за анатомических особенностей языка. Предмет невольно проглатывается, зацепившись за щетинки на языке кошки", - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что для безопасности животного следует крепко закрепить елку во избежание ее падения. Кроме того, рекомендуется вешать игрушки на верхних ярусах новогоднего дерева. Также стоит убрать все провода от гирлянд в недоступное для питомца место.

"Нужно быть очень внимательным к новогоднему декору, а от каких-то украшений вовсе отказаться: это мишура, дождик, любые ленты, нитки и веревки, а также стеклянные и мелкие елочные игрушки. Их лучше выбирать небьющиеся и такого размера, чтобы питомец не мог проглотить", - добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в случае проглатывания инородного тела, владельцам следует срочно обратиться к специалистам. "Чаще всего требуется квалифицированная помощь хирурга. Вытаскивать дождик, мишуру и другие линейные инородные тела самостоятельно нельзя, это приведет к травме или разрыву внутренних органов", - заключил собеседник.

Подарки для питомцев

Между тем ветеринарный врач, зоопсихолог Донской ветклиники ГБУ "Мосветобъединение", подведомственной столичному комитету ветеринарии, Наталья Левченко порекомендовала владельцам выбирать правильные подарки для питомцев в преддверии праздника. По ее словам, они должны закрывать базовые потребности животного. Кроме еды и выгула, это может быть интерактивная игрушка или переноска. "Лучший подарок для питомца - это не что-то материальное, а качественное общение, активная игра, прогулка, совместное время", - заключила зоопсихолог.