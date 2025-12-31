Музей первого колхоза Ставрополья отремонтируют в 2026 году

Финансирование составит порядка 9,5 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт исторического здания музея первого колхоза Ставрополья проведут в 2026 году в Кировском округе. Финансирование составит порядка 9,5 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации округа.

"Работы по капитальному ремонту здания включают в себя ремонт фасада, входной группы, внутренних помещений, замену окон, дверей, покрытия полов, систем инженерных коммуникаций. Общее финансирование из федерального, краевого и местного бюджетов превысит 9,5 млн рублей", - сказал собеседник.

В музее будет установлена система видеонаблюдения и обустроено фондохранилище. Модернизируют и обустройство экспозиции с раритетной сельскохозяйственной техникой - для машин создадут подиумы и заменят навес.

Народный музей имени Андрея Чухно находится в поселке Коммаяк в здании бывшей помещичьей усадьбы Егора Карпушина, построенной в конце XIX - начале XX века. В 1920 году на базе строений усадьбы создали одну из первых на Северном Кавказе сельскохозяйственных коммун. Спустя несколько лет после объединения нескольких хозяйств здесь образовали первый на Ставрополье колхоз "Коммунистический маяк".

Музей в 1968 году основал председатель колхоза Андрей Васильевич Чухно, имя которого позже присвоили учреждению. В экспозициях представлены предметы крестьянского быта, экспонаты времен основания коммуны и становления колхоза, периодов Великой Отечественной войны и последующего восстановления. В открытом павильоне музея представлено около 30 сельскохозяйственных машин и средств передвижения первой половины XX века.