В Москве и Подмосковье снегопад усилится после полудня

Температура воздуха составит от минус 8 до минус 6 градусов в столице

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Снегопад в Москве и Подмосковье усилится после полудня, однако ближе к вечеру его интенсивность заметно снизится. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"В течение дня в столичном регионе ожидается небольшой, местами умеренный снег, количество осадков составит 1-2 мм, а прирост снежного покрова - до 3 см", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что по последним данным, интенсивность снегопада возрастет в период с 12:00 до 15:00 мск, а уже вечером заметно спадет. "Температура воздуха составит от минус 8 до минус 6 градусов в столице, ветер будет дуть северный и северо-западный со скоростью 3-8 м/ с", - сказали в Гидрометцентре РФ, предупредив также о возможном образовании гололедицы на дорогах.

В праздничную ночь, согласно последним данным, синоптики ожидают небольшие осадки, которые увеличат величину снежного покрова не более чем на 0,8 см. Но станет гораздо холоднее - до минус 11-13 градусов в Москве и до минус 12-17 градусов в Подмосковье. Стоит отметить, что минувшей ночью ниже всего столбики термометров в столичном регионе опускались в районе Каширы - там мороз окреп до 9,4 градуса.