В России стало возможным заселение в отели по водительскому удостоверению

Новые правила позволят сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Возможность заселения в российские отели по водительскому удостоверению появилась с 1 января 2026 года. Ранее соответствующее нововведение утвердило правительство РФ.

С 1 ноября 2025 года стало возможным заселение в российские отели по заграничному паспорту. Как уточняли в кабмине, новые правила позволят сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной. Для отелей уже разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса.

Также сообщалось, что техническую основу для приема водительских удостоверений обеспечит МВД. Информационные системы министерства будут в режиме реального времени проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.

Обеспечить возможность заселения в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения правительству поручал президент РФ Владимир Путин.