Володин пожелал россиянам счастья, здоровья и Победы в 2026 году

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пожелал гражданам России в 2026 году здоровья, счастья и Победы, отметив, что Новый год всегда встречается с надеждой.

"Мы всегда с вами встречаем Новый год с надеждой. Поэтому в новом году я хочу пожелать счастья, здоровья, удачи. И самое главное, пускай все ваши мечты сбудутся, все планы реализуются. И, конечно, всем хочется пожелать Победы. Победы над злом", - заявил Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что для этого сейчас все делают российские солдаты и офицеры. "Их особо хочется поздравить и еще раз сказать: ребята, вы все герои! Мы со своей стороны постараемся сделать все возможное для того, чтобы вы имели поддержку, а семьи ваши ни в чем не нуждались. Потому что мы понимаем, что вы защищаете нашу страну, покой наших граждан. Наша обязанность сделать все, чтобы победа была за нами", - добавил председатель Госдумы.