Выданные с 1 января 2024 года по конец 2025 года автоправа действительны в 2026 году

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Водительские права, выданные с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года, будут действительными в течение 2026 года. Об этом сообщил ТАСС юрист Сергей Радько.

"Все права, которые выданы с 2022 по 2025 год, продлеваются на три года", - сказал он, отметив, что водители, чьи права были выданы с 1 января 2024 года, могут еще спокойно ездить в новом году.

Вместе с тем водители, чьи права истекают с 1 января 2026 года, должны пройти процедуру переоформления водительского документа. Сделать это можно без сдачи экзаменов, только предъявив паспорт, медицинское заключение об отсутствии у водителя транспортного средства медицинских противопоказаний, а также при наличии российского национального водительского удостоверения.

Водителям, которые управляют автомобилем с недействительными водительскими удостоверениями, грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.