Газманов поздравил участников СВО с Новым годом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Народный артист России Олег Газманов в беседе с ТАСС поздравил участников специальной военной операции с наступающим новым годом и поблагодарил их за службу.

"Наступает новый, 2026 год - год Красного коня. Конечно, от меня самое главное поздравление - нашим воинам. Всем вам, тем, кто держит строй, защищает нашу страну! С Новым годом", - сказал он.

Газманов отметил, что он ценит и гордится тем, что его песни сопровождают бойцов. "Мне особенно приятно то, что мне сказали: воины с моими песнями шли воевать. Для меня это не только большая радость, но причастность и ответственность", - подчеркнул он.

Музыкант пожелал военнослужащим благополучного возвращения домой. "Я желаю вам вернуться с победой и невредимыми. С Новым годом!" - добавил Газманов.