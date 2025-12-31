В ДНР за 2025 год восстановили в два раза больше километров дорог

Будет приведено в нормативное состояние более 860 км дорожного полотна в 2026 году, сообщил глава региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Около 900 км дорог восстановили в ДНР за 2025 год, в 2026 запланирован ремонт более 860 км. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В уходящем году в Республике много сделали в сфере дорожного строительства. Вместо 450 километров дорог, запланированных изначально, восстановили порядка 900", - написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что в 2026 году будет приведено в нормативное состояние более 860 км дорожного полотна.