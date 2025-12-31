В Сочи оранжевый уровень погодной опасности будет действовать до 23:00 мск

На побережье прогнозируются дожди и ливни с грозой, временами переходящие в мокрый снег, а также усиление ветра до 20-22 м/с

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявили синоптики на территории Сочи из-за сильных осадков и ветра. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период до 23:00 мск действует оранжевый погодный уровень, символизирующий опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба", - сказал собеседник агентства, напомнив, что данный уровень является предпоследним в колористической шкале погодных предупреждений. В частности, синоптики предупреждают, что на побережье прогнозируются сильные дожди и ливни с грозой, временами переходящие в мокрый снег, усиление ветра до 20-22 м/с, а в высокогорьях - до 30-35 м/с.

Кроме того, в предгорьях и горах вероятен очень сильный снег и сильная метель, которые могут привести к сильному налипанию мокрого снега на провода и деревья. "На побережье местами заморозки до минус 2 градусов, в предгорной зоне - до минус 5 градусов, на дорогах гололедица, а на реках паводочный режим, местами с достижением неблагоприятных отметок", - заметил собеседник агентства.

Также оранжевый уровень погодной опасности отдельно введен и в связи с сильным волнением моря. "В период до полуночи волнение моря может достигать 6 баллов, высота волн - 4-4,5 м, в портах тягун, имеется опасность формирования смерчей над морем", - пояснили в Гидрометцентре РФ.

Ранее в администрации Сочи журналистам сообщили, что жителей и гостей курорта призвали воздержаться от поездок в горные районы на личном транспорте. В городе ведется расчистка снега и обработка дорог. Так, только в горном кластере за последние сутки использовано более 3550 тонн противогололедных материалов.

Также в администрации сообщили, что в ночь на 31 декабря из-за налипания мокрого снега произошли точечные отключения электроэнергии, повреждения устраняют.