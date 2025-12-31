Экологами-меценатами признали губернатора, заместителя министра и миллиардера

Ими стали Глеб Никитин, Сергей Галицкий и Максим Корольков

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Экологами-меценатами 2025 года по версии журнала "Экоград" стали председатель комиссии Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" Глеб Никитин, предприниматель Сергей Галицкий и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков. Об этом сообщил ТАСС главный редактор журнала Игорь Панарин.

"Глеба Сергеевича Никитина представили к званию "Эколог-меценат года" за формулирование основных принципов экологического меценатства, формирование "экологической ответственности" и существенный вклад в организационное обоснование моделей и эффективных инструментов управления экологической устойчивостью, экосистемными услугами и природным капиталом", - рассказал он.

В то же время Галицкого представили к званию за системную поддержку экологических и социальных инициатив, бескорыстное использование своих финансовых ресурсов для поддержки людей при жизни. В частности, за создание современного городского парка в Краснодаре, на который было потрачено 4 млрд рублей, инвестирование значительных средств в строительство стадионов, поддержку футбольного клуба и создание футбольных школ, открытых для всех детей.

Также заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков получил звание за координацию усилий государства и добровольцев при устранении последствий разлива мазута в Керченском проливе.

Специальное звание "Эколог-меценат" присваивается за поддержку экологических инициатив, бескорыстное служение во имя сохранения эколого-экономической ценности природного капитала России и формирование экологической ответственности, что по мнению учредителей звания является важнейшим элементом национального проекта "Экологическое благополучие", который стартовал в 2025 году по поручению президента России. Звание является частью премии "Эколог года", которая вручается с 2013 года.