На "Архызе" открылся музыкальный фестиваль "Новогоднее сияние"

Мероприятие продлится с 31 декабря по 2 января

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 31 декабря. /ТАСС/. Семейная интерактивная программа, перформансы и различные шоу пройдут в рамках фестиваля электронной музыки "Новогоднее сияние" на всесезонном горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Мероприятие продлится с 31 декабря по 2 января, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"Гостей нашего курорта в течение трех дней на фестивале "Новогоднее сияние" ждет насыщенная и интересная программа: выступление известных российских диджеев, музыкально-театрализованное представление, большая семейная интерактивная программа, уличное карнавальное шествие, флешмобы и многое другое", - рассказал собеседник агентства.

Главная площадка новогоднего мероприятия - центральная площадь поселка Романтик. Праздничную атмосферу все дни фестиваля, помимо традиционных героев новогодних представлений Деда Мороза и Снегурочки, будут создавать ходулисты и ростовые куклы. Профессиональные аниматоры проведут разнообразные тематические представления для детей.

Накануне Нового года на южном сколе "Архыза" открылась трасса Сириус с дневным и вечерним катанием, в пункте проката - обновление: к услугам гостей более 220 современных комфортных комплектов снаряжения.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км.