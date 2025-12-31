Москвичам за запуск петард в Новый год может грозить штраф до 50 тыс. рублей

В случае тяжких последствий могут привлечь к уголовной ответственности с наказанием вплоть до лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Административный штраф в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей может грозить жителям Москвы за запуск в новогоднюю ночь петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий, в случае тяжких последствий москвичей могут привлечь к уголовной ответственности с наказанием вплоть до лишения свободы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, жителям и гостям Москвы не рекомендуется использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций с ее применением. Следует воздержаться от ее запуска в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов, на любых объектах транспортной инфраструктуры.

Нарушение правил использования пиротехнических изделий также повлечет установленную законом ответственность в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Для физических лиц она предусматривает штраф в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

Вместе с тем в случае наступления более тяжких последствий действия человека, использующего пиротехнику, квалифицируются в соответствии с нормами УК РФ. В столичной прокуратуре уточнили, что речь идет о привлечении к ответственности по ст. 218 УК РФ и наказании в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"Любые попытки нарушения общественного порядка будут незамедлительно пресечены", - подчеркнули в надзорном ведомстве столицы.