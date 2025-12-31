На пригородные маршруты Москвы выйдут более 500 автобусов

На линии планируется вывести автобусы большого класса ЛиАЗ Citymax 12 и НефАЗ-5299, а также среднего класса ПАЗ Citymax 9 и КАМАЗ-4290

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Более 500 современных автобусов среднего и большого класса выйдут на пригородные маршруты Москвы в 2026 году в рамках проекта "Москва - область". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы расширяем сеть наземного транспорта. В 2025 году запустили уже 25 пригородных маршрутов, на которых работают почти 200 современных автобусов. Продолжим участвовать в развитии транспорта в Подмосковье с учетом его востребованности у пассажиров", - заявил заммэра, слова которого приводятся в Telegram-канале столичного дептранса.

Отмечается, что на линии планируется вывести автобусы большого класса ЛиАЗ Citymax 12 и НефАЗ-5299, а также среднего класса ПАЗ Citymax 9 и КАМАЗ-4290. Техника будет оснащена низким полом, накопительной площадкой, системой климат-контроля и USB-портами для зарядки устройств.