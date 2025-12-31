Всероссийский Дед Мороз поздравил россиян с Новым годом

Он пожелал жителям России счастья, добра и благополучия

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области поздравил россиян с новым, 2026-м годом.

"Дорогие мои друзья, всю нашу большую и необъятную страну поздравляю с Новым годом, с новым счастьем и всем желаю добра, здоровья, благополучия и удачи, чтобы на все начинания сил хватало, чтобы желания исполнились, мечты сбылись. С Новым годом, с новым счастьем!" - пожелал он.

Ранее Дед Мороз призвал россиян быть энергичными и добрыми в новом году и перенять хорошую огненную энергию лошади, открыв ей сердце и душу.