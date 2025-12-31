Россиянам предложили давать три дня отпуска за смену в новогоднюю ночь

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" считают, что это позволит предоставить более справедливую компенсацию тем, кто вынужден работать в ночь на 1 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру труда Антону Котякову с предложением предоставлять три дополнительных дня к отпуску для тех, кто отработал новогоднюю ночь. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Авторы запроса отметили, что значительное число работников различных сфер - здравоохранения, экстренных служб, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и др. - ежегодно привлекаются к работе в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, несмотря на особое значение этого времени как общенационального культурного и семейного праздника. Депутаты напомнили, что в соответствии со ст. 153 Трудового кодекса РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в повышенном размере (не менее чем в двойном размере), а при определенных условиях вместо повышенной оплаты работнику может предоставляться другой день отдыха. Однако единых дополнительных гарантий именно за труд в новогоднюю ночь действующим трудовым законодательством не предусмотрено - эта работа компенсируется на общих основаниях, как и труд в любой другой праздничный день, подчеркнули парламентарии.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязательного предоставления трех дополнительных оплачиваемых дней отпуска работникам, фактически занятым в ночной смене с 31 декабря на 1 января", - указано в тексте письма.

Депутаты отметили, что реализация данной инициативы позволит обеспечить более справедливую компенсацию гражданам, которые в силу служебного долга не могут встретить Новый год с семьей, повысит мотивацию работников и снизит кадровую напряженность в критически важных сферах, а также будет восприниматься как мера общественного признания и поддержки людей, обеспечивающих безопасность и бесперебойную работу инфраструктуры в праздничные дни.