В Москве и Подмосковье Новый год начнется двумя морозными сутками

После мороза температура воздуха вырастет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Новый год начнется в Москве и Подмосковье двумя морозными сутками, после которых в столичном регионе потеплеет. Такой прогноз озвучили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Впереди двое морозных суток, после которых температура воздуха вырастет", - сказал собеседник агентства. В частности, предстоящей ночью в столице ожидается до 12-14 градусов ниже нуля, по области - до минус 16 градусов. "Продолжится снег, но он будет небольшим", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Днем 1 января осадки возможны небольшие и, преимущественно, в Подмосковье, при температуре воздуха до минус 12 градусов в Москве и до минус 14 градусов - по области.

А вот ночью на 2 января мороз усилится: на фоне облачности с прояснениями столбики термометров покажут 17-15 градусов ниже нуля в столице и 19-14 градусов ниже нуля в Подмосковье. Днем 2 января ожидается снег и метель, температура воздуха составит от минус 9 до минус 7 градусов. Такая же температура воздуха ожидается и в ночь на 3 января. Днем же в Москве уже около 1-3 градусов ниже нуля.

Ранее в Гидрометцентре ТАСС поясняли, что на характер погоды ближайших суток оказывает влияние высотная ложбина, обеспечивающая проникновение в Центральную Россию холодных воздушных масс. "Затем, вследствие изменения высотных воздушных потоков на западные, постепенно потеплеет", - отмечали синоптики.