Мошенники выманивают деньги под предлогом возврата оплаты за билеты для свидания

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Мошенники через поддельные ссылки выманивают деньги под предлогом возврата оплаты за билеты, купленные на различные мероприятия для свидания. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, аферисты для данных схем обмана ищут потенциальных жертв на сайтах знакомств, а потом от лица девушки предлагают перевести общение в мессенджер. В ходе общения они предлагают пойти на какое-либо мероприятие, а потом скидывают ссылку, где можно купить билеты. Молодой человек, не ожидая подвоха, покупает билеты, но спустя время узнает, что новая знакомая пойти не может. При этом она сообщает о возможности вернуть деньги по той же ссылке.

В техподдержке сайта, указанного в ссылке, молодому человеку сообщают, что для оформления возврата нужно внести эквивалентную сумму по указанным ему реквизитам, после чего все деньги вернутся. После перевода денег сообщается, что он не прошел, транзакцию нужно повторить. "Неудачные банковские операции" продолжаются несколько раз, пока жертва не понимает, что общение велось с мошенниками.