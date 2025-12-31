Главный Дед Мороз Москвы поздравил читателей ТАСС с Новым годом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Главный Дед Мороз Москвы в канун Нового года поздравил читателей ТАСС и пожелал исполнения самых заветных желаний.

"Здравствуйте, дорогие мои читатели ТАСС, [буду] рад приветствовать вас в своей сказочной усадьбе в волшебном и славном Кузьминском лесу. Хочу поздравить вас, друзья мои, с наступающим Новым годом. Пожелать всего самого замечательного, радостного, позитивного, светлого и волшебного. Пусть в ваших глазах всегда искрится немного озорства, но самое главное - счастье", - сказал Дед Мороз.

Он также пожелал читателям чудесных мгновений не только в новогоднюю ночь и исполнения самых заветных желаний.

В новогодние праздники для гостей Московской усадьбы Деда Мороза подготовлены различные интерактивные программы. В основных теремах проходит программа "В поисках забытых дел", где посетители помогают снеговику отыскать потерянное ведерко с поручениями от зимнего волшебника. В "Тереме волшебства" гостей ждет "Особый подарок для сказочной тройки": участники вместе с помощниками Деда Мороза подберут подарок для трех благородных коней, развозящих подарки по всему миру. На "Тропе сказок" можно поучаствовать в программе "Секрет сказочного леса" - это прогулка по волшебному лесу со сказочными скульптурами и магическими событиями.

Кроме того, на праздничных мастер-классах посетители создадут сувениры своими руками - распишут ароматный новогодний пряник или деревянную лошадку, символ 2026 года.