"Россети" в круглосуточном режиме ликвидируют последствия непогоды в регионах

Мокрый снег, метель, штормовые ветры привели к обрывам проводов и повреждению опор линий электропередачи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Энергетики Группы "Россети" восстанавливают электроснабжение потребителей в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Тверской, Новгородской областях, нарушенное накануне из-за неблагоприятных погодных явлений. Сильный мокрый снег, метель, штормовые ветры привели к обрывам проводов, повреждению опор линий электропередачи, говорится в сообщении компании.

"Специалисты группы "Россети" в процессе восстановления электроснабжения убирают завалы деревьев, чтобы добраться до энергообъектов, проходят по метровым сугробам, ремонтируют опоры, натягивают оборванные провода. Работы не прекращаются и в ночные часы", - отметили в компании.

Электроснабжение поэтапно восстанавливается: задействованы свыше 320 бригад - более 1 050 энергетиков и 400 единиц спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов используются резервные источники электроснабжения.

В компании добавили, что наиболее сложная обстановка складывается в Краснодарском крае и Республике Адыгея, где развиваются опасные погодные явления. На помощь энергетикам прибыли бригады из Ростовской области, дополнительно направляются специалисты из Астраханской, Волгоградской областей, Ставропольского края. Восстановительные мероприятия также проводятся в четырех районах Республики Дагестан.

"Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно и будут продолжаться до полного устранения последствий непогоды", - подчеркнули в компании.