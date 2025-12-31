На Камчатке и Чукотке наступил Новый год

На Чукотке основные новогодние мероприятия проходят у окружного Дома народного творчества в Анадыре

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Празднование нового, 2026 года началось в самых восточных регионах России на Камчатке и Чукотке на девять часов раньше, чем в столице России, передает корреспондент ТАСС.

Праздничная программа, посвященная встрече Нового года, началась на главной площади города воинской славы - в Петропавловске-Камчатском, в 22:00 (13:00 мск). Гостей праздника в течение праздничной ночи ждет новогодняя программа: выступление лучших творческих коллективов города, конкурсы с призами и интерактивы. На центральной работает фудкорт. Всех желающих угощают горячим чаем, а в полночь в небо над городом взмыл праздничный фейерверк. Новогодняя программа продолжается.

На Чукотке основные новогодние мероприятия проходят у окружного Дома народного творчества в Анадыре. В час ночи на главной площади начнутся уличные гуляния. В программе - хороводы, игры, встреча с главными новогодними персонажами - Дедом Морозом и Снегурочкой. Утром 1 января жителей и гостей округа приглашают на забег на 2026 м. Праздничная программа на новогодние каникулы запланирована во всех муниципалитетах Чукотки.