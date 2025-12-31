Статья

Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

ТАСС публикует полный текст выступления президента

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением из Кремля. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

ТАСС передает полный текст выступления президента.

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами - будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас.

Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное - наши надежды и планы - обязательно исполнится.

Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе - народ России.

Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.

Новый год - это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И, конечно, словом и делом поддержать наших героев - участников специальной военной операции.

Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России - уверяю вас! - вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!

Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими - с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, - вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно - любви, которая вдохновляет.

Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе - одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!

С Новым годом, дорогие друзья! С новым 2026-м годом!