В Петербурге в честь Нового года зажгутся факелы Ростральных колонн

Огни будут гореть до 00:20 мск 1 января

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова зажгут в Санкт-Петербурге за пять минут до наступления Нового года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что огни будут гореть до 00:20 мск 1 января. Кроме того, уже 31 декабря с наступлением сумерек заиграют праздничной подсветкой Дворцовый и Троицкий мосты - их пролеты окрасятся в насыщенный изумрудный цвет, а опоры станут ярко-красными.

"Цветовая гамма символизирует наступление 2026 года, который по восточному календарю пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Подсветка будет работать с 16:10 31 декабря до 23:59 2 января", - говорится в сообщении.

Световой режим мостов за все обозначенное время будет приостанавливаться только дважды - для воспроизведения светомузыкального шоу "Сердце Петербурга", разработанного городским комитетом по развитию туризма. Представление будет транслироваться на мостах 1 и 2 января в 20:00 и 20:15 мск.

Организацией подсветки занимается комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, а режимы освещения управляются дистанционно из диспетчерской "Ленсвета".