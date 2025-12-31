На Кубани в новый год прогнозируют подъемы рек до неблагоприятных отметок

В зоне риска находятся Северский, Апшеронский, Белореченский районы, Горячий Ключ, Геленджик и Туапсинский муниципальный округ

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют из-за продолжительных осадков в Краснодарском крае в канун нового года и 1 января подъемы уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

"Подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок прогнозируют в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, до конца суток 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года в связи с продолжительными осадками опасные явления прогнозируют на реках юго-западной и юго-восточной территорий, а также Черноморского побережья региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в зоне риска находятся Северский, Апшеронский, Белореченский районы, Горячий Ключ, Геленджик, Туапсинский муниципальный округ. Жителям рекомендовали подготовиться на случай проведения эвакуации, в частности собрать документы, ценности, лекарства, вещи первой необходимости и продукты.