Беспрозванных поздравил двух детей из Херсонской области

Подарки доставил в Чаплынский округ лично представитель правительства Калининградской области Алексей Никулин

ГЕНИЧЕСК, 31 декабря. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных передал подарки к Новому году двум детям Херсонской области в рамках акции "Елка желаний". Об этом сообщили журналистам в администрации Алешкинского округа.

"Павлу Прудникову 5 лет, он из пгт Аскания Нова. В своем письме на сайте акции мальчик написал, что хочет игрушечную железную дорогу и плюшевого друга. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных снял с елки желание и подготовил подарок. Добрые дела руководителя самого западного региона России не остановились. 8-летняя София Сидоренко, уроженка г. Алешки, получила от Алексея Беспрозванных плюшевого друга Стича - Ангела, игрушечный домик для кукол и набор для изготовления браслетов и украшений", - уточнили в администрации.

Подарки доставил в Чаплынский округ лично представитель правительства Калининградской области Алексей Никулин, а глава Алешкинского округа Руслан Хоменко дополнил сюрприз сладостями.

Помимо этого, министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов исполнил мечту Елизаветы Апараскиви из Голопристанского округа. "Девушка увлекается изобразительным искусством, для развития таланта ей передан большой набор профессиональных маркеров. Подарки доставили лично представители правительства Калининградской области Алексей Никулин, Егор Блинов и глава Алешкинского округа, секретарь местного отделения "Единой России" Руслан Хоменко. Это еще одно доказательство того, что добрые дела объединяют регионы и дарят детям новые возможности", - добавили в администрации.