Балицкий передал 12-летнему Ивану из Мелитополя подарок от Путина

Мальчик круглый отличник, занимается спортом, увлекается историей, сообщил губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий передал самокат от президента РФ Владимира Путина мальчику Ивану из Мелитополя.

"Подарок от Владимира Владимировича Путина передал 12-летнему Ивану из Мелитополя. <…> Иван круглый отличник, занимается спортом, увлекается историей и, что очень ценно, помимо подарка для себя - самоката, попросил подарок и для своей бабушки - телевизор", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий рассказал, что мальчик живет с бабушкой и младшей сестрой, а его брат Роман выполняет задачи в ходе специальной военной операции.