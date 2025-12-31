Мэр Магаса в новогоднюю ночь будет угощать молодежь горячим кофе и выпечкой

По словам Мусы Темурзиева, в акции смогут принять участие жители города, которые будут отмечать наступление 2026 года рядом с главной елкой республики

МАГАС, 31 декабря. /ТАСС/. Акция по розыгрышу кофе с выпечкой будет проведена в столице Ингушетии Магасе в крупных кофейнях города для жителей, которые будут отмечать наступление 2026 года рядом с главной елкой республики. Об этом ТАСС сообщил мэр города Муса Темурзиев.

"По прогнозам синоптиков в новогоднюю ночь будет холоднее, чем обычно, потому мы решили подготовить для молодежи Магаса и гостей столицы особую праздничную акцию. По моей инициативе в ряде городских кафе будет организована акция, в которой сможет поучаствовать каждый, кто приедет в Магас встречать Новый год. Традиционно в эту ночь к главной елке столицы съезжаются жители из разных населенных пунктов республики", - сказал Темурзиев.

По его словам, он заранее договорился с крупными кофейнями города, что они будут предлагать посетителям испытать удачу.

"Внутри гостей ждет приятный сюрприз - купон на бесплатный кофе и выпечку или теплое поздравление от мэра. Мы хотим, чтобы новогодняя ночь в Магасе ассоциировалась с уютом, вниманием и живыми человеческими эмоциями. Такие инициативы помогают создавать атмосферу открытого, гостеприимного города и формируют новые добрые традиции для молодежи", - добавил мэр.