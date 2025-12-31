На Эльбрусе откроют вечернее катание в новогоднюю ночь

Для катания требуется отдельный ски-пасс

НАЛЬЧИК, 31 декабря. /ТАСС/. Вечернее катание на курорте "Эльбрус" (Кабардино-Балкария) откроют в новогоднюю ночь, сообщили в институте развития Кавказ. РФ.

"Открываем вечернее катание на "Эльбрусе". С 18:00 - 22:00 мск ждем вас на склоне "Кругозор - Азау", чтобы проводить 2025-й так, как он этого заслуживает", - рассказали в Кавказ. РФ.

Для вечернего катания требуется отдельный ски-пасс. Подъем наверх будет осуществляться до 21:45 мск.