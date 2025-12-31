В Сочи на протяжении нескольких дней бушует шторм

Высокие волны фиксируют практически на всей береговой линии города

Редакция сайта ТАСС

© Максим Тищенко/ ТАСС

СОЧИ, 31 декабря. /ТАСС/. Шторм уже несколько дней бушует на море в районе Сочи. Как передает корреспондент ТАСС, высота волн достигает нескольких метров.

Высокие волны фиксируются практически на всей береговой линии Сочи. В отдельных местах из-за особенностей морского дна они достигают 6-7 м. Некоторые набережные покрылись песком и мелкой галькой, однако серьезных разрушений в прибрежной полосе пока не фиксируется.

В центральном районе Сочи выпал снег, движение автотранспорта затруднено. В микрорайоне улицы Макаренко из-за снега и ветра упало несколько деревьев, заблокировав движение по дорогам.

В Адлерском районе с утра с разной интенсивностью идет дождь, незначительно подтоплены участки дорожной сети, однако к серьезным заторам это пока не привело.

Обильный снегопад продолжается в Красной Поляне, движение на отдельных участках здесь затруднено. Как сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Сочи, дорожные службы устраняют последствия снегопада. Там также напомнили, что въезд в горный кластер города-курорта на летней резине ограничен.

В начале недели непогода затронула часть регионов юга России, в том числе Краснодарский край и Республику Адыгея. Штормовое предупреждение о непогоде здесь действует до 31 декабря.