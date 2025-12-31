В одном из райцентров Краснодарского края выпало аномальное количество снега

Техника городской жилищно-коммунальной службы не прекращает работу с ночи

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 31 декабря. /ТАСС/. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Апшеронске Краснодарского края, где выпало аномальное количество осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"В Апшеронске выпало аномальное количество снега. Техника городской жилищно-коммунальной службы не прекращает работу с ночи. Расчищать улицы помогают предприниматели, имеющие соответствующую технику. Сотрудники службы спасения убирают поваленные деревья", - говорится в сообщении.

Последствия непогоды также устраняют в хуторах Апшеронского городского поселения. Энергетики восстанавливают работу двух подстанций, которые вышли из строя. В некоторые населенные пункты электроснабжение уже вернули.

Сложная ситуация сохраняется на Мамайском перевале на трассе А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия. "Движение не прекращено, осуществляется в медленном режиме, спецтехника продолжает расчистку и обработку дорожного полотна", - сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Краснодарского края. Водителям также напомнили, что использование автомобилей на летней резине запрещено.

В Горячем Ключе подъем воды в реке спровоцировал аварию на водоводе, снабжающем хутор Революционный, сообщили в региональном оперштабе. Специалисты водоканала организуют водоснабжение по временной схеме.

В начале недели непогода затронула часть регионов юга России, в том числе Краснодарский край и Республику Адыгея. Штормовое предупреждение о непогоде действует до 31 декабря.