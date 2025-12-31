The Guardian включила "Иронию судьбы" в подборку лучших фильмов на Новый год

Кинокритик Фил Хоуд назвал фильм новогодней классикой, "известной каждому русскому"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Британская газета The Guardian опубликовала список фильмов, которые, по версии издания, стоит посмотреть в канун Нового года. В подборку вошла советская картина "Ирония судьбы, или С легким паром!", выпущенная в 1975 году.

Кинокритик Фил Хоуд назвал фильм новогодней классикой, "известной каждому русскому", отметив сюжет картины, "славянскую меланхолию" и песни композитора Микаэла Таривердиева.

В перечень The Guardian также вошли "Квартира" и "Бульвар Сансет" Билли Уайлдера, "Сияние" Стэнли Кубрика, "Приключение "Посейдона" Рональда Нима, "Когда Гарри встретил Салли..." Роба Райнера, трилогия "Властелин колец" Питера Джексона, "Странные дни" Кэтрин Бигелоу, "Дни радио" Вуди Аллена и "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона.