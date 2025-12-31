Муфтий Москвы поздравил россиян с наступающим Новым годом

Несмотря на все трудности, россиян объединяют, в частности, "великая сила духовности, нравственности", отметил Альбир Крганов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов поздравил россиян с наступающим Новым годом, отметив трудности уходящего года, с которыми справилась страна, и пожелав счастья и процветания. Его поздравление ТАСС передали в пресс-службе ДСМР.

"От имени правоверных мусульман России и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2026 годом! В Год единства народов России, несомненно, еще более укрепится уважительное и братское отношение между народами и религиями, утвердится платформа для обсуждения вопросов сохранения культурного наследия и национальной идентичности в ключе совместного устойчивого развития и безопасности. Пусть наступающий 2026 год будет наполнен еще большими свершениями, процветанием, и милостью Всевышнего станет для всех нас счастливым, успешным, с богатым духовным урожаем и принесет в каждую семью благодать", - говорится в поздравлении.

По его словам, уходящий год "не был легким для всего человечества". "Он продолжал ставить перед нашим Отечеством новые серьезные испытания, многонациональный российский народ силой своей сплоченности уверенно с ними справляется, с мужеством и героизмом отстаивая свои национальные интересы, защищая мирных людей на наших исторических территориях", - добавил муфтий.

Крганов отметил, что несмотря на все трудности, россиян объединяли и объединяют "великая сила духовности, нравственности и соработничества, способность к сопереживанию, умение помогать и поддерживать друг друга даже в самые непростые времена".

"Желаю всем душевной гармонии, семейной теплоты, крепкого здоровья, счастья, благополучия, больше светлых и радостных моментов и всяческих успехов в реализации намеченных целей во благо и процветание нашего Отечества! И да ниспошлет Всевышний мира и любви в наши сердца, вознаградит нас Своим довольством и щедростью", - заключил свое поздравление глава ДСМР.