Роботы доставили военным ВС РФ новогодние подарки на передовую на Херсонщине

Подарки передали от родственников бойцов и Минобороны РФ

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 31 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 49-й армии группировки войск "Днепр" с помощью наземных робототехнических комплексов (НРТК) "Курьер" доставили на передовые позиции в Херсонской области новогодние подарки для бойцов от родственников и Минобороны РФ, передает корреспондент ТАСС.

"При помощи НРТК отправляем ребятам на передок посылки. Без подарка никто не останется на Новый год, без весточки из дома", - сказал ТАСС рядовой с позывным Ахилес.

НРТК "Курьер" - многофункциональная робототехническая платформа, способная атаковать противника, после установки модуля с передним катком проводить разминирование, ставить минные заграждения, маскировать движение подразделений аэрозольными завесами, эвакуировать раненых, доставлять различные грузы. Первая партия из 50 НРТК была поставлена в войска осенью 2024 года.