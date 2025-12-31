В Грузии вступило в силу требование о страховании для въезжающих туристов

Сумма, на которую застрахован турист, должна быть не менее около $11,1 тыс.

ТБИЛИСИ, 1 января. /ТАСС/. Закон, обязывающий въезжающих в Грузию иностранных туристов иметь медицинскую страховку, вступил в силу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Законодательного вестника Грузии.

Согласно закону о туризме, который начал действовать с 1 января 2026 года, все иностранные туристы обязаны иметь медицинскую страховку и быть застрахованными от несчастных случаев на весь срок пребывания в Грузии. Сумма, на которую застрахован турист, должна быть не менее 30 тыс. лари (около $11,1 тыс.). Страховой полис, который турист обязан предъявить при въезде в Грузию, может быть как напечатанным, так и в электронном виде и быть составлен на грузинском или английском языке.

Закон не распространяется на граждан с дипломатическими паспортами, а также водителей, осуществляющих международные перевозки пассажиров и грузов. Несмотря на то, что закон обязывает туристов иметь страховку, он не предусматривает штрафные санкции за неимение полиса.

Парламент Грузии в декабре 2023 года принял закон о туризме, по которому с 1 июня 2024 года в силу должно было вступить обязательное страхование здоровья и несчастных случаев для въезжающих в страну туристов. Однако позже власти посчитали, что эта норма требует дополнительного подготовительного периода, и в июне 2024 года парламент принял поправки, перенеся введение обязательной страховки на 1 января 2026 года.