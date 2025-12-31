"Россети" восстановили электроснабжение в Дагестане и Запорожской области

Также электроэнергию вернули более 90% потребителей в Тверской и Новгородской областях

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Энергетики группы "Россети" в течение нескольких часов полностью восстановили электроснабжение в Республике Дагестан, и в Запорожской области, нарушенное 31 декабря. Продолжаются работы в Краснодарском крае и Республике Адыгея, говорится в сообщении компании.

Кроме того, электроэнергию вернули более 90% потребителей в Тверской и Новгородской областях, которые были обесточены в результате снежной стихии, накрывшей регионы за прошедшие сутки.

"Крайне сложная обстановка в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Здесь длительное время сохраняются опасные погодные явления - мокрый снег, метель, сильный ветер. Помимо повреждений сетевой инфраструктуры, обильные осадки также вызвали заносы на дорогах, заторы, что осложняет доступ ремонтных бригад к местам проведения работ", - добавили в компании. Такая обстановка, в частности, фиксируется в Туапсе, Армавире, Дагомысе, ухудшается ситуация в районах Сочи, отметили "Россети".

Сейчас расчисткой дорог на Кубани активно занимаются коммунальные службы и силы МЧС России. Бригады группы "Россети" незамедлительно приступят к проведению работ, как только появится физическая возможность, подчеркнули в компании. Энергетики компании также пытаются самостоятельно найти пути к поврежденным энергообъектам.

"Россети" делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей. В помощь энергетикам Кубани направлены группировки со всех регионов Юга России. Работы будут продолжаться непрерывно до полного восстановления электроснабжения, в том числе всю новогоднюю ночь", - добавили в компании.