В Кисловодске фестиваль пончиков впервые продлится неделю

Мероприятие пройдет с 3 по 10 января

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Третий фестиваль пончиков, который пройдет в курортном городе Кисловодске, впервые продлится неделю. Об этом сообщил ТАСС глава города Евгений Моисеев.

"В этом году мы решили сделать праздник еще более ярким и запоминающимся. И он впервые продлится неделю. Пончики - это не просто сладость, это многолетняя традиция выпечки и фирменное блюдо нашего города. Мы подготовили множество конкурсов и интересных мероприятий для всей семьи. Вместе создадим атмосферу радости и веселья, попробуем различные виды пончиков и определим, кто из нас настоящий любитель этого лакомства", - рассказал ТАСС Моисеев.

Фестиваль "Я - легендарный Пончик" состоится в Кисловодске уже третий раз. Он пройдет с 3 по 10 января.

В период новогодних праздников жители и гости города-курорта смогут бесплатно попробовать различные виды пончиков, включая как классические, так и необычные варианты.

В рамках фестиваля также будут организованы различные новогодние интерактивы, конкурсы, гастроигры, конкурсы и музыкальная программа.