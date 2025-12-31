Энергетики устранили сбой на электросетях в Домодедове

Бригады продолжают работу на местах, сообщили в администрации городского округа

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Энергетики устранили технологический сбой, произошедший ранее на электросетях в Домодедово. Об этом сообщает администрация городского округа.

"Технологический сбой на сетях электроснабжения устранен, в настоящее время бригады продолжают работу на местах - выполняются переключения и настройка оборудования", - отмечают местные власти. Они подчеркивают, что подача воды и отопления в городе "восстанавливается постепенно".

В официальном Telegram-канале администрации также подчеркивается, что ситуация находится на контроле. "Работы будут продолжаться до полного восстановления штатного режима", - заверяет администрация.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в Домодедово произошел технологический сбой на электросетях.