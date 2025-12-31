Hurriyet: жительница Анкары утверждает, что Трамп ее биологический отец

Неджла Озмен отправила соответствующие обращения в посольство США в городе и американские суды

СТАМБУЛ, 31 декабря. /ТАСС/. Жительница Анкары в возрасте 55 лет Неджла Озмен утверждает, что ее биологическим отцом является нынешний президент США Дональд Трамп. Ранее она подала иск в суд турецкой столицы, в удовлетворении которого ей был отказано из-за отсутствия доказательств, женщина оспорила этот вердикт и направила соответствующие обращения в посольство США в Анкаре и американские суды, сообщила о курьезном случае газета Hurriyet.

По словам Озмен, 25 сентября 2025 года она обратилась с иском об установлении отцовства в суд по семейным делам Анкары. В прошении она отметила, что по свидетельству о рождении ее родителями являются Саты и Дурсун Озмен, которые ранее умерли. Мать турчанки, как она утверждает, рассказала ей в 2017 году, что родила мертвого ребенка, и некая София, родившая тогда же в больнице девочку, тайным отцом которой якобы был Трамп, отдала ей новорожденную.

"Не хочу создавать ему [Трампу] каких-то проблем. Мне, просто, хочется выяснить, является ли он на самом деле моим отцом, чтобы он поговорил со мной и, если согласится, сдал ДНК-тест на отцовство", - приводит газета слова турчанки.