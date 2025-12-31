В КЧР 2026 год объявили Годом духовного и культурного наследия народов региона

Глава республики уверен, что это станет вкладом в Год единства народов России, объявленный Владимиром Путиным

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 31 декабря. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов объявил 2026 год в республике Годом духовного и культурного наследия народов региона.

"Учитывая важность сохранения нашей самобытности, воспитания молодежи на основе традиционных российских ценностей, мною принято решение объявить наступающий 2026 год в республике Годом духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Это станет нашим вкладом в Год единства народов России, объявленный нашим президентом. Убежден, опираясь на веру в свое Отечество, крепкие семейные узы и вековые традиции единства, мы сделаем нашу республику еще сильнее", - сообщил Темрезов в Telegram-канале.

2025 год в КЧР был Годом демографического роста, рождаемости и долголетия.

Карачаево-Черкесия - один из многонациональных субъектов РФ, где проживает около 100 народов, 5 из которых - абазины, карачаевцы, ногайцы, русские и черкесы - субъектообразующие этносы.