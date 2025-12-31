Пушилин: в центре Донецка и Макеевки почти нет свободных участков для стройки

Активное строительство ожидается в 2026 году, отметил глава республики

Глава ДНР Денис Пушилин © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Застройщики активно готовят документы для строительства нового жилья в донецко-макеевской агломерации ДНР. В центрах этих двух городов почти не осталось свободного места, где бы не проектировалась стройка, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Места свободного ни в центральной части Донецка, Макеевки уже не найти практически. Здесь на разной стадии проработка документов, большинство из них уже на финальных стадиях", - сказал Пушилин.

Он добавил, что сейчас многие застройщики готовят необходимые документы для начала возведения жилья. Активное строительство, по словам Пушилина, ожидается в 2026 году. Это даст возможность снизить цены на рынке недвижимости ДНР, которая сейчас завышена.

По словам главы региона, жилье востребовано не только в крупнейших городах ДНР - Донецке и Макеевке, но и в муниципальных округах, например, в Тельмановском. Это связано с создание новых рабочих мест, увеличения добычи в местных гранитных карьерах, которые ранее не работали.