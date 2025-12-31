В Новгородской области по итогам новогодних праздников ожидают рост турпотока на 10%

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 декабря. /ТАСС/. Ожидаемый рост туристического потока в Новгородской области в период новогодних праздников по сравнению с прошлым годом составит не менее 10%. Регион планирует принять около 400 тысяч гостей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры и туризма области.

"По итогам проведения новогодних праздников ожидаемый рост турпотока предполагается на 10%. Регионом планируется принять более 400 тысяч гостей", - отметили в Минкультуры региона.

По информации ведомства, в 2025 году в сфере культуры было реализовано более 20 совместных проектов с регионами Северо-Западного федерального округа. Наиболее значимыми из них стали Пятый международный образовательный фестиваль "Открытое искусство", выставка "Новгородский колорит" Новгородского областного Дома народного творчества в Пскове, программа "Симфо-рок шоу" губернаторского симфонического оркестра Новгородской области с участием солистов из Санкт-Петербурга, а также межрегиональные виртуальные выставочные проекты Государственного музея художественной культуры Новгородской земли и межрегиональная выставка произведений учащихся Санкт-Петербургской городской детской художественной школы имени Антонова в Новгородской области.

Также продолжает развиваться и способствует росту турпотока и туристическая инфраструктура региона. В 2025 году на территории области открылись новые средства размещения, в их числе новый корпус "Граф Муравьев" на курорте "Старая Русса" в городе Старая Русса на 308 номеров, а также фолк-отель "Барин Брусникин" в Валдае на 14 номеров. В 2026 году планируется ввод в эксплуатацию придорожного отеля "За Старая Русса", что увеличит номерной фонд действующих средств размещения на 30 номеров.

Наиболее посещаемыми организованными туристическими группами объектами показа в 2025 году стали музей народного деревянного зодчества "Витославлицы", Большая Валдайская тропа в национальном парке "Валдайский", дом-музей Ф. М. Достоевского, музей-усадьба А. В. Суворова в селе Кончанское и Любытинский краеведческий музей "Славянская деревня Х века".

Объем бюджетных ассигнований Министерства культуры и туризма Новгородской области на реализацию государственной программы в сфере культуры в 2025 году составил 1,26 млрд рублей, на 2026 год запланировано 1,052 млрд рублей.