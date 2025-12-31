В ДНР в 2026 году примут меры для улучшения ситуации со снабжением водой

Республика получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины, отметил глава Денис Пушилин

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Власти ДНР примут меры в 2026 году для решения проблемы с водоснабжением до освобождения Славянска. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы предпринимаем исчерпывающие меры и по борьбе с водопотерями. Мы планируем еще ряд мероприятий, чтобы улучшить ситуацию до того, как будет отстроен Северский Донец после освобождения Славянска", - сказал он.

ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. В некоторых городах введена подача воды по графику. В частности, в Енакиеве и близлежащих городах вода подается раз в четыре дня, в Донецке и Макеевке - раз в три дня, в Мариуполе - раз в два дня.