В правительстве ДНР появится зампред по работе с освобожденными территориями

Должность займет участник программы "Время героев", сообщил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Должность заместителя председателя правительства по работе с освобожденными территориями введут в Донецкой Народной Республике. Ее займет участник программы "Время героев", сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Сейчас у нас запланировано введение должности заместителя представителя правительства, который будет заниматься только освобожденными территориями. По сути, он уже начал свою работу еще без назначения. Это один из участников президентской программы "Время героев", - сказал Пушилин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он уточнил, что зампредом правительства ДНР по работе с освобожденными территориями назначат одного из командиров 114-й бригады 51-й армии.

"Эта бригада легендарна, она ряд этих населенных пунктов и освобождала. Он <...> помогает теперь гражданскому населению взаимодействовать, в том числе и с военными, с военными комендатурами. Эту работу всегда нужно тонко настраивать: риск, безопасность, где-то нужно ответственность на себя брать", - подчеркнул глава ДНР.