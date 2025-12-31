В Псковской области в 1,5 раза выросло число Вечных огней на воинских мемориалах

В регионе работают 11 таких объектов

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 31 декабря. /ТАСС/. Количество постоянно горящих Вечных огней на воинских мемориалах Псковской области увеличилось в 1,5 раза. Сейчас в регионе работает 11 таких объектов, 7 из которых были подключены или реконструированы с 2022 года, сообщил ТАСС генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Антон Дымов.

"В Псковской области на сегодняшний день подключено и горят 11 вечных огней. Если смотреть за последние годы, то начиная с 2022 года в рамках в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы" мы подключили к сетевому природному газу семь мемориалов", - отметил Дымов.

По его словам, в мае 2022 года были внесены изменения в федеральный закон, позволяющие установить размер платы за сетевой природный газ для комплексов с Вечными огнями и Огнями памяти, равный нулю. С 2022 года пламя было переведено на постоянное горение на мемориалах в Невеле, Дедовичах, городе Дне, Печорах и Острове. В конце апреля-мае 2025 года, в канун 80-летия Победы, новые Вечные огни были построены и зажжены на братских захоронениях в деревне Ершово Псковского района и поселке Локня. Для газификации монументов газовики проложили газопроводы, смонтировали газогорелочные устройства и установили декоративные звезды.

Для перевода каждого объекта специалисты строят подземные газопроводы, устанавливают новые горелки и приборы учета газа. Эти работы позволяют обеспечить постоянное и надежное горение символа памяти. "Программа по газификации Вечных огней в Псковской области продолжается. Мы планируем и в дальнейшем проводить встречи с главами муниципалитетов для определения новых объектов, требующих перевода на постоянное газоснабжение, сохраняя таким образом память о защитниках Отечества", - добавил Дымов.