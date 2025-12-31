Глава Федерации еврейских общин поздравил россиян с наступающим Новым годом

Он пожелал соотечественникам благополучия, счастья и крепкого здоровья

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поздравил россиян с наступающим Новым годом. Его поздравление ТАСС передали в пресс-службе ФЕОР.

"От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично поздравляю вас с Новым, 2026 годом по солнечному календарю! Новый год - самый любимый праздник в нашей стране. Он связан с теплыми традициями, когда принято собираться в кругу семьи и друзей, говорить друг другу хорошие слова и пожелания, дарить подарки, подводить итоги и ставить новые цели. Желаю благополучия, счастья и крепкого здоровья", - говорится в поздравлении раввина.

Он напомнил о том, что всеобщее радостное состояние в этот праздник отражается и на мире. "Это время, когда даже взрослые чувствуют себя детьми, - верят в чудо, радуются мелочам, становятся более открытыми и искренними. В таком состоянии хочется меньше думать о предрассудках и больше действовать так, как подсказывает душа, - быть добрее друг к другу, делиться теплом, стирая зримые и незримые преграды между людьми. А всеобщее светлое настроение праздника благоприятно отражается на всем мире.", - добавил Борода.

По его словам, "вне зависимости от того, насколько каждый из нас включен в новогоднюю суету и веселье, хочется, чтобы наступающие праздничные дни стали для каждого поводом для единения, долгожданных встреч, хороших поступков, светлых надежд и позитивных мыслей". "Пусть в этом году будет больше добрых новостей и причин для радости", - заключил раввин.