ДНР выстроила алгоритмы восстановления мирной жизни в освобожденных районах

В первую очередь налаживают поставки воды, продуктов и медикаментов, отметил глава республики Денис Пушилин

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. ДНР в полной мере выстроила алгоритмы по работе в освобожденных от ВСУ землях, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас уже отстроены алгоритмы после освобождения еще Мариуполе и населенных пунктов перед Мариуполем. Мы тогда еще на тех этапах отрабатывали. Межведомственная рабочая группа, которая как раз занималась проработкой каждого из этих вопросов", - сказал Пушилин.

Он добавил, что в первую очередь налаживают поставки воды, продуктов и медикаментов. Работа ведется по линии органов власти, также задействуют волонтеров. Затем организуют выдачу документов, прежде всего паспортов. На следующем этапе начинается оформление социальных выплат включая единовременные выплаты эвакуированным. В полной мере этот механизм получается реализовать не во всех освобожденных населенных пунктах, например в Артемовске и Соледаре противник до сих пор не дает зайти гражданским службам.

"Там нет гражданского населения, и противник не позволяет своими обстрелами, использованием беспилотников и прочим проводить какие-то работы гражданским органам, даже провести кадастровые работы и прочее, чтобы рассчитать, чтобы задокументировать необходимость компенсаций и прочее", - заключил руководитель республики.