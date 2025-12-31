В России к концу 2027 года усилят контроль за перемещениями мигрантов

В 2026 году планируется создать также систему биометрической идентификации иностранцев

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Новая информационная система контроля перемещений иностранных граждан будет создана в России до конца 2027 года, а годом ранее - система биометрической идентификации иностранцев. Об этом говорится в правительственном плане в сфере миграционной политики, с которым ознакомился ТАСС.

"Создание информационной системы контроля перемещений иностранных граждан. Срок - 10 декабря 2027 года", - указано в документе. Работа будет вестись полицией, ФСБ, Минтрансом и Минцифры при участии регионов РФ.

МВД России в тот же срок получит "доступ к системам бронирования авиабилетов международных перевозчиков в целях заблаговременного уведомления международных перевозчиков об иностранных гражданах, которым въезд в Россию запрещен". В планах МВД также "создание информационной системы анализа открытых источников".

В свою очередь, до декабря 2026 года планируется "создание информационной системы биометрической идентификации иностранных граждан", говорится в документе.