В центре Петербурга заменили участок теплотрассы после аварии

Жилищные организации оповестили о необходимости подключения жилых домов к сети теплоснабжения

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Специалисты петербургских теплосетей заменили девятиметровый участок трубопровода отопления на 5-й Советской улице в центре города, где накануне в результате прорыва случился разлив горячей воды. Об этом сообщили ТАСС в компании "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"31 декабря в 21:00 теплоэнергетики закончили работы по замене ненадежного участка теплопровода 1990 года прокладки диаметром 400 мм на 5-й Советской улице, 31-33. Было заменено 9,5 м трубопровода и сильфонный компенсатор. Специалисты завершили заполнение труб теплоносителем и восстановили циркуляцию. Подача отопления в жилые здания, расположенные в зоне дефекта, восстановлена в полном объеме", - рассказала представитель компании.

По завершении ремонта жилищные организации оповестили о необходимости подключения жилых домов к сети теплоснабжения.

Коммунальная аварии произошла накануне. В зону разлива горячей воды попали два автомобиля, они были эвакуированы, из людей никто не пострадал. В одной из квартир домов, оказавшихся в зоне аварии, на момент происшествия находился вокалист группы Jane Air Антон Лиссов - в своих соцсетях музыкант рассказал, что его жене также пришлось перегонять автомобиль с опасного участка.

Как уточнили в "Теплосети Санкт-Петербурга", в настоящее время компания продолжает реконструкцию на пяти теплотрассах Центрального района города протяженностью свыше 5,5 км. Среди них - тепломагистрали 1-я Главная, Рылеевская, а также участок крупной магистрали на Синопской набережной. Кроме того, специалисты предприятия разрабатывают проектную документацию для реконструкции еще семи объектов общей протяженностью свыше 5,2 км в 2028 году (в том числе тепломагистрали Александра Невского и распределительной сети "2-я Советская").