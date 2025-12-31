Ветерана Великой Отечественной войны из Пятигорска поздравили с Новым годом

В 2025 году Евдокии Грищук исполнилось 100 лет

ПЯТИГОРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Грищук из Пятигорска, которой в этом году исполнилось 100 лет, поздравили с Новым годом. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"В предновогодние дни посетил ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Ивановну Грищук, которой в этом году исполнилось 100 лет, поздравил ее с праздниками и вручил юбилейную медаль к 245-летию города. Пожелал нашему ветерану здоровья, здоровья и еще раз здоровья", - сказал Ворошилов.

Евдокия Грищук родилась в Полтавской области. В октябре 1942 года, когда она училась в школе, ее вместе с семьей отправили в концлагерь. После освобождения в 1945 году служила телефонисткой в советской военной комендатуре в немецком Вальдхайме. На родину вернулась осенью 1945 года.

Долгое время Грищук была первым заместителем председателя Совета ветеранов Пятигорска и продолжает активно участвовать в общественной жизни города.