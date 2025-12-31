В Пхеньяне встретили Новый год массовыми танцами и красочным салютом

ПХЕНЬЯН, 31 декабря. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Массовыми танцами, поднятием государственного флага и праздничным салютом отметили в центре столицы КНДР наступление Нового года, сообщает корреспондент ТАСС.

Тысячи юношей в строгих костюмах и девушек в традиционных корейских платьях, несмотря на морозную погоду, целый час кружили в танце по брусчатке на главной площади Ким Ир Сена в столице КНДР. Красочное представление дополняли развевающиеся в воздухе государственные и партийные стяги и праздничная иллюминация.

За несколько минут до полуночи четверо выдающихся ударников труда подняли на установленном на площади флагштоке стяг КНДР, после чего небо над Пхеньяном осветилось разноцветным салютом. После завершения танцев праздник продолжился в формате народных гуляний.