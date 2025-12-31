В Новгородской области число жителей без света сократилось вдвое

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 января. /ТАСС/. Количество жителей, которые остались без электричества из-за непогоды в Новгородской области сократилось вдвое. Без электроэнергии остаются более 2,6 тыс. человек, идут восстановительные работы, сообщил глава региона Александр Дронов.

"Провел очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сейчас без электроэнергии остаются 2 697 человек в 12 округах - это в два раза меньше, чем было сегодня в 15:00 мск (31 декабря 2025 года - прим. ТАСС)", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что все оперативные службы продолжают работать в особом режиме. "1 января к уже сформированным бригадам дополнительно подключатся еще 24. Еще раз благодарю всех, кто задействован в аварийно-восстановительных работах после отключений электроэнергии", - отметил Дронов.